18 человек погибли в катастрофе МИ-8 в  Красноярском крае

18 человек погибли в результате катастрофы вертолета в Красноярском крае. Вертолет МИ-8 с нефтяниками на борту при взлете столкнулся с внешним грузом второго вертолета. Как сообщает СК три члена экипажа и 15 рабочих на пассажирском вертолете погибли. Сам вертолет от удара о землю полностью сгорел. Вторая машина, чтобы избежать падения, была вынуждена сбросить внешний груз.

Как сообщила НТВ представитель Западно-Сибирского управления СК на транспорте Яна Стрижова, оба черных ящика разбившегося вертолета уже обнаружены

По уточненным данным, во втором вертолете, за подвеску которого зацепился Ми-8, никто не пострадал. К месту крушения Ми-8 вылетел спецборт с губернатором и начальником краевого управления МЧС.