18 человек погибли в катастрофе МИ-8 в Красноярском крае
18 человек погибли в результате катастрофы вертолета в Красноярском крае. Вертолет МИ-8 с нефтяниками на борту при взлете столкнулся с внешним грузом второго вертолета. Как сообщает СК три члена экипажа и 15 рабочих на пассажирском вертолете погибли. Сам вертолет от удара о землю полностью сгорел. Вторая машина, чтобы избежать падения, была вынуждена сбросить внешний груз.
Как сообщила НТВ представитель Западно-Сибирского управления СК на транспорте Яна Стрижова, оба черных ящика разбившегося вертолета уже обнаружены
По уточненным данным, во втором вертолете, за подвеску которого зацепился Ми-8, никто не пострадал. К месту крушения Ми-8 вылетел спецборт с губернатором и начальником краевого управления МЧС.
Комментарии6
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sergirusso 04 августа 2018 | 09:11
Ай, маладца!
wild82 04 августа 2018 | 09:23
Что бы у тебя мразь, все родственники стали такими молодцами, а ты сволочь один жив остался. Мразь ты конченая если соберешься над 18 бью погипшими..
sergirusso 04 августа 2018 | 09:27
wild82: Не, просто попали к тем, кого сбили на малазийском Боинге. Каждый в свое время и сврим способом там будет...
curious69_ 04 августа 2018 | 09:32
wild82: Я тоже "МРАЗЬ"... 15 работягам ( пассажирам) - СОБОЛЕЗНОВАНИЯ. №-м пилотам - гореть им в аду за нарушения правил полётов ,приведших к гибели пассажиров. Работал я 45 лет назад в авиации и знаю ,что говорю.
curious69_ 04 августа 2018 | 09:27
Вот что интересно.... Налицо явное рас..во пилотов и диспетчера. Это до какой же степени возрос похренизм и БЕЗГРАМОТНОСТЬ в коррупционной "блатной" среде ? На "крики" путриотов, могу заметить , что например у нас в Брянске устроится на работу в нефтегазовый сектор можно только по блату или за великие ( для простого человека) взятки. Например место подсобника на буровой ( вахта) стоит 200 тысяч местному начальничку. Приятель недавно устроился.
andygo__ru 04 августа 2018 | 09:29
Хм... что-то походит на какой-то жуткий бардак... Взлетает вертолет, цепляет внешний (подвешенный - ?) другого вертолета. Т.е. другой вертолет - где-то над ним? Возможно, просто неверно понимаю ситуацию.