США рассчитывают, что Россия будет соблюдать резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР
Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя публикацию в The Wall Street Journal. В ней утверждается, что с сентября прошлого года по настоящее время тысячи граждан КНДР получили разрешение на работу в России, несмотря на запрет ООН.
Комментарии2
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yralez 04 августа 2018 | 08:52
Наивные чукотские мальчики из США
perestarok 04 августа 2018 | 08:55
"США рассчитывают, что Россия будет соблюдать резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР"
Сами не соблюдают ни какие резолюции Совбеза ООН, а на других рассчитывают. Молодцы, ковбои.