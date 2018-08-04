К убийству российских журналистов причастен «правительственный информатор» в ЦАР
Об этом «МБХ медиа» сообщили в группе, которую Михаил Ходорковский создал для расследования убийства. Там полагают, что нападение было не случайным, и засада была подготовлена.
Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в ЦАР, куда они поехали делать расследование для ЦУР о деятельности ЧВК Вагнера. Водитель журналистов выжил и спасся. В ЦУР сообщили, что его рекомендовал «фиксер» по имени Мартин, которого журналисты считали сотрудником ООН. В МИД России и инфоцентре ООН в Москве какую-либо связь с водителем отрицают.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
patrikk_1 04 августа 2018 | 08:48
Об этом «МБХ медиа» сообщили в группе, которую Михаил Ходорковский создал для расследования убийства...
Итоги расследования созданной Мишкой Ходорковским, не заслуживает никакого доверия, потому что главным подозреваемым в организации засады и расстреле группы Орхана Джемаля, является сам Михаил Борисович. Ведь это не первая его подлая засада.
ensebeo 04 августа 2018 | 08:53
patrikk_1: и новичком ходор травит, и полонием, и в россии неугодных путину убивает. Какую чушь только не сблюют путриоты за 11.80.
nersesov 04 августа 2018 | 08:49
3 дня журналистов убили, вчера Ходорковский создал группу для расследования убийства, а сегодня ему уже в созданной им же группе сообщили, что к убийству российских журналистов причастен «правительственный информатор» в ЦАР ))) быстро работают ребята !
m_doc 04 августа 2018 | 08:50
Где группа Шерлоков Холмсов базируется - в Лондоне или Москве? Высоко сижу, далеко гляжу?
Нет тебе веры, Ходор, ибо главное для тебя - отмазаться.
rips4 04 августа 2018 | 08:53
Ага.. это все равно, если бы Чикатило организовал бы расследование случаев насилия и убийства детей.
При чем заметьте, ни каких фактов, только вброс... И йхо с наслаждением теражирует фейк!))
Потрясающие подонки.