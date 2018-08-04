Семь человек погибли в результате опрокидывания легкового автомобиля в Оренбургской области
Семь человек погибли в результате опрокидывания легкового автомобиля в Оренбургской области. Как передает РИА «Новости», ДТП произошло под Оренбургом. Обстоятельства случившегося уточняются.
Комментарии2
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kir_pich_101 04 августа 2018 | 08:44
Субботние новости страны.
Понятно, что гибнут люди каждый день при несчастных случаях и везде.
Но может не стоит в выходные тошнить нас ЭТИМ?
sergo_25_26 04 августа 2018 | 08:56
kir_pich_101: Да, на выходных должны быть цитаты из путина, потом видных единоросов. жириновского, мизулиной........ о новых достижениях рос.экономики и обязательно как россияне переиграли запад благодаря дяде вове.