18 человек погибли в результате катастрофы вертолета в  Красноярском крае

Вертолет МИ-8 с нефтяниками на борту при взлете столкнулся с внешним грузом второго вертолета. Как сообщает СК три члена экипажа и 15 рабочих на пассажирском вертолете погибли. Сам вертолет от удара о землю полностью сгорел. Вторая машина, чтобы избежать падения, была вынуждена сбросить внешний груз.