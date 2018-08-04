18 человек погибли в результате катастрофы вертолета в Красноярском крае
Вертолет МИ-8 с нефтяниками на борту при взлете столкнулся с внешним грузом второго вертолета. Как сообщает СК три члена экипажа и 15 рабочих на пассажирском вертолете погибли. Сам вертолет от удара о землю полностью сгорел. Вторая машина, чтобы избежать падения, была вынуждена сбросить внешний груз.
Комментарии2
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zemljanka 04 августа 2018 | 08:50
Соболезнования родным.
victtim 04 августа 2018 | 08:54
Черный август начался