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08:07, 04 августа 2018

Жителя Омска, впавшего в кому в Германии, могут отключить от аппарата вентиляции лёгких из-за отсутствия страховки

Жителя Омска, впавшего в кому в Германии, немецкие врачи могут отключить от аппарата вентиляции лёгких из-за отсутствия страховки. Российский Минздрав, по некоторым данным, решает вопрос с транспортировкой мужчины на родину.

Счёт жизни Руслана Сабаралеева идёт на часы, говорят его родственники. Денег на дорогостоящую операцию – у мужчины острый панкреатит — пока собрать не удалось. К тому же по словам двоюродной сестры Сабаралеева, у семьи уже перерасход средств по страховке на 12 тысяч евро. В больнице немецкого города Лер как рассказала телеканалу НТВ жена жителя Омска потребовали немедленно оплатить лечение, пригрозив что могут отключить пациента от аппарата жизнеобеспечения. По словам родственников Сабаралеева, с его возвращением в Россию возникли сложности. Его пока некому вывезти.

В Минздраве заверили издание «Такие дела», что вопрос решают. Российские специалисты вместе с немецкими коллегами проводят постоянный мониторинг состояния пациента для оценки возможности его медицинской эвакуации на родину, сказали в ведомстве. Сабаралеев около месяца назад приехал в Германию к родственникам, но вскоре из-за плохого самочувствия оказался в больнице. Лечение не помогло, и мужчину ввели в искусственную кому.

Родные Сабаралеева в интернете создали петицию с просьбой вернуть домой.

Комментарии

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igorrrpadlowitchs 04 августа 2018 | 08:32

Яркий пример природной рашкинской тупости- поехать в чужую страну без страховки!

a_111111 04 августа 2018 | 08:46

igorrrpadlowitchs: он поехал со страховкой, здесь написано лимит превышен... В другом месте, что страховая отказалась платить... Сейчас банк в придачу к своим услугам даёт страховку нас 100 000€ при поездках...(на клиента и членов семьи которые едут с ним) . Мой работодатель делает страховку на ту же сумму( в рамках медстраховки), но члены семьи получают отдельную страховку( то есть могут ехать без меня). Итого страховая сумма 200 тысяч... посольства и теперь наш закон требуют 30. Может маловато, да и когда люди покупают страховку в автобусе перед посольством бывают нюансы...

kamen_12 04 августа 2018 | 08:47

igorrrpadlowitchs: Я так полагаю, страховка была на время поездки, что логично. Задержался в больнице, страховка истекла. Так что не тупость, а невезение, стечение обстоятельств.

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