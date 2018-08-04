Жителя Омска, впавшего в кому в Германии, могут отключить от аппарата вентиляции лёгких из-за отсутствия страховки

Жителя Омска, впавшего в кому в Германии, немецкие врачи могут отключить от аппарата вентиляции лёгких из-за отсутствия страховки. Российский Минздрав, по некоторым данным, решает вопрос с транспортировкой мужчины на родину.

Счёт жизни Руслана Сабаралеева идёт на часы, говорят его родственники. Денег на дорогостоящую операцию – у мужчины острый панкреатит — пока собрать не удалось. К тому же по словам двоюродной сестры Сабаралеева, у семьи уже перерасход средств по страховке на 12 тысяч евро. В больнице немецкого города Лер как рассказала телеканалу НТВ жена жителя Омска потребовали немедленно оплатить лечение, пригрозив что могут отключить пациента от аппарата жизнеобеспечения. По словам родственников Сабаралеева, с его возвращением в Россию возникли сложности. Его пока некому вывезти.

В Минздраве заверили издание «Такие дела», что вопрос решают. Российские специалисты вместе с немецкими коллегами проводят постоянный мониторинг состояния пациента для оценки возможности его медицинской эвакуации на родину, сказали в ведомстве. Сабаралеев около месяца назад приехал в Германию к родственникам, но вскоре из-за плохого самочувствия оказался в больнице. Лечение не помогло, и мужчину ввели в искусственную кому.

Родные Сабаралеева в интернете создали петицию с просьбой вернуть домой.