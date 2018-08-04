ЛГБТ-активисты проведут в Петербурге серию одиночных пикетов
Они предлагали Смольному девять вариантов маршрута для митинга, однако чиновники отклонили их все.
Акция под лозунгом «Ты сможешь» начнется сегодня на Дворцовой площади в 12.30. ЛГБТ-активисты решили провести ее в форме одиночных пикетов. Ранее они подали в Смольный несколько заявок, предложили девять различных вариантов маршрута. Однако чиновники им сказали, что по всем предложенным адресам в Петербурге ведутся некие ремонтные работы. Организаторы мероприятия попробовали оспорить действия администрации в суде, но безуспешно. Накануне они также проиграли апелляцию. Как рассказал «Эху» координатор акции Юрий Гавриков, представитель комитета по вопросам законности на заседании заявил, что Смольный и в будущем не будет согласовывать мероприятия ЛГБТ-движения, потому что заявленные цели нарушают закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Напомним, ранее в администрации говорили, что марши активистов цитирую «наносят вред здоровью детей».
ЛГБТ-активисты проводят митинги в Петербурге уже восемь лет. За это время Смольный согласовывал мероприятия лишь единожды, однако провокаторы сорвали акцию.
Комментарии6
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tuman13 04 августа 2018 | 08:17
Ай-ай-ай. Как же Смольный прокололся. Согласовали бы "радужную" акцию 2 августа.
patrikk_1 04 августа 2018 | 08:19
ЛГБТ-активисты проведут в Петербурге серию одиночных пикетов...
Борис Кролик и епископ Григорий Михнов-Вайтенко в деле?
polikarpich 04 августа 2018 | 08:38
patrikk_1: Сам пойдёшь? Ты же любишь это дело, вроде бы, нет?
oleg_andreevich 04 августа 2018 | 08:23
tuman13: нет, не согласовали бы. Десантники - они ж как дети - в любой момент готовы стать жертвой пропаганды.
tuman13 04 августа 2018 | 08:32
oleg_andreevich: Какая пропаганда. Да без всякой пропаганды они раскатают. Хотя бы за хамство и наглость руководителей ЛГБТ-движения. Все эти их выступления идут под негласным девизом :"ВЫ НАМ ДОЛЖНЫ!!!"
semper_fidelis 04 августа 2018 | 08:42
Педерастам отменили статью УК, но они опять недовольны.