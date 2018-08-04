Конгресс США готовит новые санкции в отношении России
Конгрессмены планируют ударить по национальной валюте.
Вряд ли у них получится разработать эффективные инструменты для этой цели, — сказала в эфире телеканала РБК экономист Василий Колташов. Он отметил, что этот проект санкций имеет внутриполитическое значение для США. Он может отвлечь граждан от внутренних проблем, — считает экономист.
Между тем в Сенате США считают необходимым ограничить право России на объявление в международный розыск. Источники в аппарате Конгресса сообщили ТАСС, что Москва, злоупотребляет возможностями Интерпола в политических целях для преследования своих оппонентов.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
patrikk_1 04 августа 2018 | 08:16
Конгресс США готовит новые санкции в отношении России...
Давайте давайте, чем больше санкций на пустом месте, чем больше ничем немотивированных санкций, плюс к тому санкции против Турции, Ирана и Евросоюза, тем лучше, для плана развала западного партнёрства.
zurich_106 04 августа 2018 | 08:33
patrikk_1: план развала сам составлял?
mordvinyka_zabiyka 04 августа 2018 | 08:43
patrikk_1: везёт тебе Что ни день то новые санкции которые тебе на пользу
vilingrad 04 августа 2018 | 08:21
Конгресс США готовит новые санкции в отношении России"
ЛГБТ-активисты проведут в Петербурге серию одиночных пикетов.
А вот и нессиметричный ответ с заходом с тыла!
barsuchok 04 августа 2018 | 08:41
Доллар на Форексе растет на одних ожиданиях, а что будет, когда введут санкции всерьёз и надолго...
piter_ug 04 августа 2018 | 08:49
//проект санкций имеет внутриполитическое значение для США. Он может отвлечь граждан от внутренних проблем, — считает экономист.//
Тогда можно быть спокойным - примут быстро и они будут не последними.
Ведь у американцев проблем несравненно больше, чем у расиянцев).