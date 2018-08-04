Конгресс США готовит новые санкции в отношении России...

Конгрессмены планируют ударить по национальной валюте.

Вряд ли у них получится разработать эффективные инструменты для этой цели, — сказала в эфире телеканала РБК экономист Василий Колташов. Он отметил, что этот проект санкций имеет внутриполитическое значение для США. Он может отвлечь граждан от внутренних проблем, — считает экономист.

Между тем в Сенате США считают необходимым ограничить право России на объявление в международный розыск. Источники в аппарате Конгресса сообщили ТАСС, что Москва, злоупотребляет возможностями Интерпола в политических целях для преследования своих оппонентов.