Разбившийся в Красноярском крае МИ-8 с нефтяниками при взлете столкнулся с внешним грузом второго вертолета

Разбившийся в Красноярском крае вертолет МИ-8 с нефтяниками при взлете столкнулся с внешним грузом второго вертолета. Об этом сообщают источники «Интерфакса». С площадки Ванкор в направлении одного из нефтяных месторождений взлетели два вертолета: один перевозил тяжелую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой — рабочих — вахтовиков.

Пассажирский вертолет разбился на 7-й минуте полета. Как сообщает СК, все 18 человек, находившихся на борту, погибли. Сам вертолет от удара о землю полностью сгорел. Второй вертолет, чтобы избежать падения, был вынужден сбросить внешний груз. Возбуждено уголовное дело.