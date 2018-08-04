Разбившийся в Красноярском крае МИ-8 с нефтяниками при взлете столкнулся с внешним грузом второго вертолета
Разбившийся в Красноярском крае вертолет МИ-8 с нефтяниками при взлете столкнулся с внешним грузом второго вертолета. Об этом сообщают источники «Интерфакса». С площадки Ванкор в направлении одного из нефтяных месторождений взлетели два вертолета: один перевозил тяжелую металлоконструкцию на внешней подвеске, другой — рабочих — вахтовиков.
Пассажирский вертолет разбился на 7-й минуте полета. Как сообщает СК, все 18 человек, находившихся на борту, погибли. Сам вертолет от удара о землю полностью сгорел. Второй вертолет, чтобы избежать падения, был вынужден сбросить внешний груз. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
igorrrpadlowitchs 04 августа 2018 | 08:18
Обычная человеческая тупость!
matsuvi 04 августа 2018 | 08:23
Обычное раздолбайство.