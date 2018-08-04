В Зарайске пройдет митинг «За немедленную остановку незаконных строительных работ на полигоне ТКО «Солопово»

В подмосковном Зарайске пройдет согласованный митинг «За немедленную остановку незаконных строительных работ на полигоне ТКО «Солопово». Местные жители протестуют против строительства мусоперерабатывающего завода, рассказал «Эху» один из организаторов митинга Владимир Пахоменко.

Акция начнется на улице Советской у дома 28а, площадь у кинотеатра «Победа». Начало в 12:00.