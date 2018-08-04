В Зарайске пройдет митинг «За немедленную остановку незаконных строительных работ на полигоне ТКО «Солопово»
В подмосковном Зарайске пройдет согласованный митинг «За немедленную остановку незаконных строительных работ на полигоне ТКО «Солопово». Местные жители протестуют против строительства мусоперерабатывающего завода, рассказал «Эху» один из организаторов митинга Владимир Пахоменко.
Акция начнется на улице Советской у дома 28а, площадь у кинотеатра «Победа». Начало в 12:00.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bencionchik 04 августа 2018 | 07:41
На колени! И письмо обязательно писать Его Гибридчеству!
tuman13 04 августа 2018 | 07:54
bencionchik - Быстро встал, Голову склонил. СУГС проорал. Свободен.
tuman13 04 августа 2018 | 07:52
Интересно, а кто инициатор этого митинга. И сколько ему дала мусорная мафия. Ибо в Москве заводы по переработке ТБО существуют в черте города. И ни вони, и ни запаха. Больше вони от мусоровоза, чем от завода.
sasass 04 августа 2018 | 07:52
Россия бурлит - десять лет назад этого не было , почему , интересно, власть это сделало из-за жадности , что ли...