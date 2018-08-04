Расследование вмешательства РФ в дела Великобритании должно вестись по аналогии с разбирательством США

Расследование вмешательства России в дела Великобритании должно вестись по аналогии с разбирательством американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом «Таймс» заявил глава Комитета британского парламента по цифровым технологиям Дамиан Коллинз.

По его словам, возглавляемый им комитет давно занимается изучением вмешательства Москвы в том числе и в референдум по БРЕКЗИТу, но не обладает достаточными полномочиями для проведения надлежащего расследования.