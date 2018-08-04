Расследование вмешательства РФ в дела Великобритании должно вестись по аналогии с разбирательством США
Расследование вмешательства России в дела Великобритании должно вестись по аналогии с разбирательством американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом «Таймс» заявил глава Комитета британского парламента по цифровым технологиям Дамиан Коллинз.
По его словам, возглавляемый им комитет давно занимается изучением вмешательства Москвы в том числе и в референдум по БРЕКЗИТу, но не обладает достаточными полномочиями для проведения надлежащего расследования.
Комментарии4
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andreykochnev 04 августа 2018 | 07:35
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nikmart001 04 августа 2018 | 07:44
Ну сначала надо у Трампа разрешение получить! В доме должен один хозяин быть.
prade 04 августа 2018 | 07:59
nikmart001: "Ну сначала надо у Трампа разрешение получить!"
Британцы могут бить Путина и без разрешения Трампа.
nigelliri56 04 августа 2018 | 08:19
nikmart001: Да не столь важно, кто здесь хозяин или не хозяин.Важно, что здесь на крючке суконное рыло кремлевской шпаны.