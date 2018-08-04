Американские сенаторы хотят получить отчет госсекретаря по «военным преступлениям российской армии» в Сирии
Американские сенаторы хотят получить отчет госсекретаря по «военным преступлениям российской армии» в Сирии. Соответствующие положения, как сообщают источники ТАСС в аппарате Конгресса, содержатся в законопроекте о резком ужесточении американских санкций в отношении Москвы.
Законопроект предполагает, что глава внешнеполитического ведомства должен подготовить отчет не позднее чем через 180 дней после того, как объявит о прекращении насилия в Сирии.
Комментарии6
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banyi3 04 августа 2018 | 07:41
У них там тоже жарко наверное) Шарики за ролики зашли )
prade 04 августа 2018 | 07:53
banyi3: "У них там тоже жарко наверное"
Они там просто нагревают, а жарко становится в Кремле.
j_partizan 04 августа 2018 | 07:49
Американским сенаторам надо заняться привлечением к ответственности своих военнослужащих, совершивших военные преступления, а с «военным преступлениям российской армии» Россия разберется сама, без помощи американских аферистов.
prade 04 августа 2018 | 07:55
j_partizan: "а с «военным преступлениям российской армии» Россия разберется сама",
Где же это видели, чтобы преступник сам себя наказывал?
detul 04 августа 2018 | 08:57
prade: То есть рекомендуете российским властям заняться наказанием американских военных преступников??? Так их на порядок больше, чем российских.
tuman13 04 августа 2018 | 07:59
j_partizan: Ковровые бомбардировки в Ракке - это ведь они демократические, и преступлением не являются, как все демократическое.