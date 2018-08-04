Американские сенаторы хотят получить отчет госсекретаря по «военным преступлениям российской армии» в Сирии. Соответствующие положения, как сообщают источники ТАСС в аппарате Конгресса, содержатся в законопроекте о резком ужесточении американских санкций в отношении Москвы.

Законопроект предполагает, что глава внешнеполитического ведомства должен подготовить отчет не позднее чем через 180 дней после того, как объявит о прекращении насилия в Сирии.