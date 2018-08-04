Крушение вертолета Ми-8 под Красноярском могло стать следствием технической неисправности

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС. По данным МЧС на борту Ми-8 было 3 члена экипажа и 15 вахтовиков — нефтяников. Все они погибли.

Крушение произошло в районе населенного пункта Игарка сразу после взлета. В результате удара о землю машина полностью сгорела.