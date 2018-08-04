Крушение вертолета Ми-8 под Красноярском могло стать следствием технической неисправности
Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС. По данным МЧС на борту Ми-8 было 3 члена экипажа и 15 вахтовиков — нефтяников. Все они погибли.
Крушение произошло в районе населенного пункта Игарка сразу после взлета. В результате удара о землю машина полностью сгорела.
Комментарии2
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sasass 04 августа 2018 | 07:55
Пора наступила вахтовиков возить на оленях - они лучше , а так скоро нефть качать некому будет...
hata_c_krau 04 августа 2018 | 08:04
На таких вертолётах надо правительство и презика ботоксного перевозить вот тогда страна вздохнёт...