Верховный суд истребовал материалы об аресте 18-летней Анны Павликовой

Она обвиняется по делу «Нового величия». Как сообщила адвокат Павликовой Ольга Карлова, есть надежда, что дело будет передано в коллегию Верховного суда. Это дает шансы на то, что мера пресечения будет изменена, как минимум, на домашний арест. Фигуранты дела «Нового величия» — Анна Павликова и еще девять человек — обвиняются попытке свергнуть конституционный строй в России. В руководство организации, как следует из материалов дела, входил работавший под прикрытием информатор.

Общество может помочь молодым людям, которых судят за причастность к экстремистскому сообществу «Новое величие». Другое дело, что исторически у нас для этого немного предпосылок, — сказал в эфире «Эха» политолог Валерий Соловей.

Валерий Соловей не исключил, что для молодых людей в этом деле могут быть какие-то позитивные подвижки, но важно понимать, что российская пенитенциарная система с трудом отпускает людей.