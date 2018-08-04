После убийства 9-летней девочки в поселке Уразово под Белгородом жители устроили погром в домах цыганских семей

После убийства 9-летней девочки в поселке Уразово под Белгородом местные жители устроили погром в домах цыганских семей.

Многие цыгане срочно уезжают из посёлка Уразово, рассказал «Эху» местный житель Александр.

Местный житель также сообщил, что сейчас полицейские и следователи объезжают дома, в которых ещё остаются цыгане.