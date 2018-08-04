После убийства 9-летней девочки в поселке Уразово под Белгородом жители устроили погром в домах цыганских семей
После убийства 9-летней девочки в поселке Уразово под Белгородом местные жители устроили погром в домах цыганских семей.
Многие цыгане срочно уезжают из посёлка Уразово, рассказал «Эху» местный житель Александр.
Местный житель также сообщил, что сейчас полицейские и следователи объезжают дома, в которых ещё остаются цыгане.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neyexo 04 августа 2018 | 07:20
"Эксклюзив от Эха" - пршлось обратиться к Яндекс-новостям и КП, чтобы узнать, что там произошло.
j_partizan 04 августа 2018 | 07:28
Какое зверское преступление - убили 9-летнюю девочку!!!
Она ведь наверняка хотела жить, у неё уже были мечты и стремления. Из неё мог вырасти человек приносящий пользу не только себе и семье,но и обществу. И родители ребёнка, наверное, работали и исправно платили налоги.
Поэтому ответственность за это преступление должны нести не только убийцы, но и правоохранительные органы не обеспечившие безопасность ребёнка.