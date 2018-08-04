В Красноярском крае разбился вертолет, перевозивший вахтовиков
Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» выполнял рейс в районе населенного пункта Игарка и потерпел крушение сразу после вылета. На борту находились 17 человек. Все погибли. Топливные баки были практически полными, после удара о землю машина полностью сгорела.
Комментарии1
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sergirusso 04 августа 2018 | 07:24
Опаньки, еще одна птичка...