Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%
Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Разработчики закона рассчитывают, что это принесет в бюджет 620 млрд рублей в год дополнительных доходов.
Комментарии7
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ura_123 04 августа 2018 | 06:53
Ну что дарагие раиссяне,примите искренние поздравления с очередным повышением цен.
А там и повышение пенсионного возраста не за горами.
Раиссия ВПЕРДЕ!
vasyakirin 04 августа 2018 | 06:56
ura_123: просто вытащат 620 млрд в год из карманов конечного потребителя товаров...
К стати, армия и другие гос заказчики сюда не войдут....
ura_123 04 августа 2018 | 07:01
vasyakirin: Вот и я про это...
igorrrpadlowitchs 04 августа 2018 | 07:30
ura_123: молодец вовчик, так их тупорылых, давай и дальше души эту богоизбраную нацию идиотов !
vlabumur 04 августа 2018 | 07:10
Рубль на текущий момент упал до 64,31 за доллар.
Я очень уважаю Путина, но я вам должен сказать: Путин — осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!(С)
encopresis 04 августа 2018 | 07:10
Скоты неблагодарные! А чемпионаты, олимпиады, парады и концерты, а новые бордюры, плитка, пластиковые деревья, а победы на международной арене? Это же для вас царь да бояре стараются!
ak242 04 августа 2018 | 07:18
Правильное решение!
Надо 25, потом 30.
А потом - вообще живите "в долг"