КНДР продолжает развивать свои ядерную и ракетную программы в нарушение санкций ООН

Об этом говорится в конфиденциальном докладе независимых экспертов ООН. По сведениям Рейтер, доклад был представлен комитету СовБеза по санкциям в отношении КНДР. Из документа следует, что Северная Корея предпринимала попытки продать вооружение ряду стран Ближнего Востока и Африки, включая мятежников-хуситов в Йемене. Кроме того, Пхеньян продолжает военное сотрудничество с Сирией. В ООН также считают, что КНДР нарушала запрет на экспорт текстильной продукции.