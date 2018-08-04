КНДР продолжает развивать свои ядерную и ракетную программы в нарушение санкций ООН
Об этом говорится в конфиденциальном докладе независимых экспертов ООН. По сведениям Рейтер, доклад был представлен комитету СовБеза по санкциям в отношении КНДР. Из документа следует, что Северная Корея предпринимала попытки продать вооружение ряду стран Ближнего Востока и Африки, включая мятежников-хуситов в Йемене. Кроме того, Пхеньян продолжает военное сотрудничество с Сирией. В ООН также считают, что КНДР нарушала запрет на экспорт текстильной продукции.
Комментарии2
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nigelliri56 04 августа 2018 | 07:13
Короче - Ын, оказался, вопреки надеждам многих, обычным гофрированным шлангом, каковым, собственно, и был.
neyexo 04 августа 2018 | 07:22
КНДР всегда "развывала" в нарушение санкций ООН.
Здесь может быть - в нарушение договоренностей с Трампом, а это хуже.