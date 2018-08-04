США с сегодняшнего дня вводит первый этап экономических санкций против Ирана

Они коснутся автомобильного сектора, а также торговли золотом и металлами. На фоне этих ожиданий курс иранской валюты рухнул, а люди вышли на улицы с выступлениями против роста цен.

Основной этап ввода американских ограничений, который призван помешать продаже иранской нефти, намечен на ноябрь. Однако, уже сейчас, в преддверии вступления в силу первых санкций, в Иране возник настоящий финансовый хаос. Национальная валюта «просела» почти вдвое, жители страны активно скупают доллары. Тем временем, чиновники исламской республики планируют обойти санкции и не допустить обвала экономики с помощью создания национальной криптовалюты. Впрочем, опыт других стран показывает – эффект от этого незначителен. Осенний этап санкционного давления будет касаться топливно-энергетического комплекса и транзакций иранского ЦБ. Основная цель Вашингтона свести нефтяную торговлю Тегерана к минимуму. При этом речи о свержении американцами режима в Иране не идет. Белый дом рассчитывает повлиять на иранское руководство и сделать его более сговорчивым.

В мае Америка объявила об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Это соглашение по иранскому атому, подписанное в 2015 году. После этого минфин США ввел санкции в отношении главы финансового руководства Ирана из-за его связей с группировкой «Хезболла».