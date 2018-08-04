К исполнительному директору движения «За права человека» обратились цыгане из Белгородской области с просьбой о защите
К исполнительному директору движения «За права человека» Льву Пономареву обратились цыгане из Белгородской области с просьбой о защите. Из-за убийства школьницы в поселках Уразово и Валуйки были подожжены три дома, и, как сообщил один из пострадавших, 250 цыганских семей покинули свои дома.
В связи с этим правозащитник Лев Пономарев обращается к министру внутренних дел с просьбой защитить цыган и их дома.
Напомним, что в интервью «Эхо Москвы» представитель МВД Белгородской области заявил, что в Уразово уже выдвинуты дополнительные силы полиции.
Комментарии2
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vlabumur 04 августа 2018 | 06:40
Цыган надо спасать.без них все наркоманы погибнут,и полиция пропадет.
j_partizan 04 августа 2018 | 07:10
У тех, кто сам нарушает законы и права других людей, в первую очередь, должна быть ответственность за свои поступки, а уже после права.
Однако, наша Власть любит плачущих подонков, поэтому волноваться за их безопасность не следует.