Самолет с телами трех российских журналистов, убитых в ЦАР, вылетел из Банги в Париж. Об этом ТАСС сообщил временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков. Доставку тел взяла на себя авиакомпания Air France.

В «Центре управления расследованиями», с которым сотрудничали убитые, предполагают, что тела доставят на родину сегодня.

Бизнесмен Михаил Ходорковский не был посвящен в детали поездки убитой съемочной группы журналистов в Центральной Африканской Республике. Об этом «Эху» рассказал один из организаторов съемки, руководитель Центра Управления Расследованиями Андрей Коняхин.

Андрей Коняхин добавил, что планирует сам поехать в ЦАР в будущем для расследования. По словам журналиста, эта деятельность будет не свободной, поскольку ему придется ехать по рабочей визе.