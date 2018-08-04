Полиция не смогла выяснить мотив стрелка, открывшего огонь по толпе в Лас-Вегасе в октябре.

Тогда погибли 58 человек. Как заявил шериф городского департамента полиции Джо Ломбардо, 64-летний Стивен Пэддок не оставил предсмертной записки, в которой объяснил бы свои действия. Доказано лишь, что он действовал в одиночку. Ранее сообщалось, что незадолго до трагедии Пэддок потерял много денег, и это могло стать одной из причин преступления.