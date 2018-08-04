Армения может предложить на пост Генсека ОДКБ бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна.

Об этом пишут СМИ Армении. Сам Арутюнян эту информацию не комментирует, однако источники «Ъ» в Москве подтверждают, что армянская сторона упоминает его имя среди возможных кандидатов на пост генсека. Эксперты издания называют Арутюняна «человеком с выраженной пророссийской позицией». Действующего генсека Юрия Хачатурова армянские власти хотят отозвать в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом