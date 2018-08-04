Крымско-татарский активист пытался накануне совершить самосожжение в центре Симферополя.

Как передает МБХ-Медиа, таким образом он хотел выразить протест против застройки района «Крымская роза» в месте, где крымские татары возвели свои дома. Мужчина облил себя горючей жидкостью и поджог, но его потушили находящиеся рядом люди. Накануне в район «Крымская роза» приехали силовики и разогнали людей, чтобы застройщики могли подготовить место для установки забора. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал попытку самосожжения . инсценировкой, направленной на подрыв доверия власти.