Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.
Разработчики закона рассчитывают, что это принесет в бюджет 620 млрд рублей в год дополнительных доходов.
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Разработчики закона рассчитывают, что это принесет в бюджет 620 млрд рублей в год дополнительных доходов.
Комментарии6
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kochar 04 августа 2018 | 05:29
"Разработчики закона рассчитывают, что это принесет в бюджет 620 млрд рублей в год дополнительных доходов."
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То есть на 620 млрд рублей в год помноженное минимум на два будут обдирать народ.
И главное слово какое придумали "разработчики".Можно подумать ночами не спали и перелистали все законы Эйнштейна.Поди за прибавку в 2 % и премии получили.
Точно также и преподнесут пенсионную реформу и не поперхнутся.Тольо там премиальные будут побольше,там пару листочков побольше накалякано для пущей важности.
ebze 04 августа 2018 | 05:32
kochar: хренас два они их получат. Это «песня для дурачков». Бизнес таким образом толкают к «зарплатам в конвертах»
Дебилы б...ять»(с) Лавров
astet 04 августа 2018 | 05:45
ebze: кто ещё сомневался в том,
что Путин - главный враг россиян,
сейчас могут убедиться в этом:
этой подписью Путин увеличивает
число нищих в России!
Быдло, поддержите Путина
в уничтожении соотечественников!
wuwer 04 августа 2018 | 05:34
Уже на дворцы бабла не хватает?
anticolonel 04 августа 2018 | 05:46
Спасибо, отец родной! А то мы уж волноваться начали - а ну как не подпишет.
nf5096004 04 августа 2018 | 05:53
А где наши "патриоты"? Чем аргументируют поддержку "партии и правительства"?