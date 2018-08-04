В США планируется создать координационный центр для борьбы с гибридными угрозами Москвы.
Как передает ТАСС, это следует из внесенного в Конгресс законопроекта ужесточающего американские санкции против России. В рамках санкций предлагается создать специальный фонд в размере $250 млн на финансирование противодействия «российскому влиянию». Средствами фонда будут пользоваться «страны Европы и Евразии, которые Госдеп определил как уязвимые российскому влиянию, в том числе Грузия, Молдова и Украина.
Комментарии1
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zztop1960 04 августа 2018 | 05:25
У Москвы большой опыт гибридных войн со времён СССР. Ещё до войны в СССР была фабрика , за Уралом где печатали фальшивые деньги для подрыва экономики Латвии ( руководитель был латыш , из красных стрелков) и других стран , Всякие комуняки доставляли эти , фальшивые деньги в эти страны , засылались провокаторы , шпионы , убивали общественных деятелей , а вину валили на других. Путин , как последователь этих уродов , действует так-же как его предшественники и учителя