Самолет с телами трех российских журналистов, убитых в ЦАР, вылетел из  Банги в Париж.

Об этом ТАСС сообщил временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков. Доставку тел взяла на себя авиакомпания Air France. В «Центре управления расследованиями», с которым сотрудничали убитые, предполагают, что тела доставят на родину сегодня.