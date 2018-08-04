Самолет с телами трех российских журналистов, убитых в ЦАР, вылетел из Банги в Париж.
Об этом ТАСС сообщил временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков. Доставку тел взяла на себя авиакомпания Air France. В «Центре управления расследованиями», с которым сотрудничали убитые, предполагают, что тела доставят на родину сегодня.
Комментарии1
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max3446 04 августа 2018 | 05:48
Ходор оплатил доставку журналистов и их похороны?