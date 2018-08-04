Руководителям завода в Техасе, пострадавшего от урагана «Харви», грозит тюрьма.

Присяжные в США постановили привлечь к уголовной ответственности за халатность топ-менеджеров французской компании «Аркема». Как пишет «Хьюстон кроникл», двое управляющих обвиняются в том, что по их вине с территории предприятия во время разгула стихии в августе прошлого года произошел выброс химических веществ в атмосферу. Обвиняемым грозит до 5 лет тюрьмы, а компании — штраф в размере 1 млн. долл.