Владимир Путин подписал закон о родных языках.
Их изучение остается обязательным в школах, программа которых включает соответствующий предмет. При этом родители учеников смогут выбирать конкретный язык в качестве родного, в том числе русский.
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Их изучение остается обязательным в школах, программа которых включает соответствующий предмет. При этом родители учеников смогут выбирать конкретный язык в качестве родного, в том числе русский.
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