Россия предложила США сотрудничать в восстановлении экономики в Сирии в зонах, подконтрольных Башару Асаду.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ правительства США. Предложение содержалось в письме от 19 июля, которое председателю Объединенного комитета начальников штабов США Джозефу Данфорду направил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Герасимов также предложил совместно заняться возвращением беженцев. Для отправки послания Россия воспользовалась специальным «тщательно охраняемым» двусторонним каналом связи. Как отмечает агентство, предложение было принято в Вашингтоне достаточно холодно. В правительственном документе говорится, что такие инициативы можно реализовать, только если будет найдено политическое решение сирийского кризиса с проведением в Сирии независимых выборов под контролем ООН. В правительстве США подчеркивают, что письмо Герасимова не стало результатом Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.