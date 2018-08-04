Фиксера Мартина погибшим в  ЦАР российским журналистам рекомендовал друг режиссера Александра Расторгуева.

Об этом ЭМ сообщил главный редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин. Фиксер — человек, который живет в стране и который помогает журналистам с организацией командировки и поиском нужных контактов. Ранее было известно, что Мартин — гражданин Нидерландов, и в ЦУР его считали сотрудником миротворческой миссии ООН в ЦАР. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко собирались провести расследование для ЦУР о российских наемниках из ЧВК Вагнега. Сам Коняхин со следующей недели собирается начать подготовку к поездке в ЦАР, где вместе с другими журналистами-расследователями будет расследовать гибель коллег.