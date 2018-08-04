На мусорном полигоне «Ядрово» , где идет дегазация, вздулась синтетическая мембрана, которой покрыта свалка.
Местные жители сообщают, что пленка местами лопнула, и Волоколамск снова накрыло зловонием. Власти утверждают, что разрывов нет, как и превышения концентраций вредных веществ. Между тем, фотографии вздувшейся пленки на полигоне публикуют в соцсетях многие местные жители. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил Росприроднадзору проверить ситуацию на полигоне.
Комментарии4
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popyas 04 августа 2018 | 03:19
Кобылкин, и этим всё сказано!
begly_ 04 августа 2018 | 03:21
Что за пленка над мусоркой? Это как если врезать в салафановый пакет., да так, чтобы он не порвался от давления и потом ждать пока мякоть на стенки осядет, что ли?
m_anuchin 04 августа 2018 | 03:31
Нужно ВВП звать!?... Или самим за ум браться!?...
klukvik 04 августа 2018 | 03:59
то же самое, что насыпать карбид в емкость, залить водой и ждать, вдруг не бахнет)) Бахнет!