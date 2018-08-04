На  мусорном полигоне «Ядрово» , где идет дегазация, вздулась синтетическая мембрана, которой покрыта свалка.

Местные жители сообщают, что пленка местами лопнула, и Волоколамск снова накрыло зловонием. Власти утверждают, что разрывов нет, как и превышения концентраций вредных веществ. Между тем, фотографии вздувшейся пленки на полигоне публикуют в соцсетях многие местные жители. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил Росприроднадзору проверить ситуацию на полигоне.