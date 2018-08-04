Самозанятых граждан могут освободить от почти всех обязательных страховых платежей, кроме взноса в ФОМС.
По сведениям «Ведомостей», сейчас обсуждается возможность установить ставку налога в 4−6%. Из этих сборов в ФОМС придется отчислять 1,5%.
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По сведениям «Ведомостей», сейчас обсуждается возможность установить ставку налога в 4−6%. Из этих сборов в ФОМС придется отчислять 1,5%.
Комментарии1
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popyas 04 августа 2018 | 04:06
Ф.О. М. С. это 86%