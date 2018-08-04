В Приморском крае, Якутии и Рязанской области временно запретили аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!».

Ее уже несколько лет проводит Фонд социально-культурных инициатив супруги премьер-министра Светланы Медведевой. По сведениям Ъ, в Приморском крае запрет действовал с 31 июля по 3 августа. В Рязанской области он был введен на период с 9 по 15 июля, в Якутии запрет только готовятся ввести. В Фонде Медведевой утверждают, что борются с абортами, но не запрещают их. Минздрав России заявил, что поддерживает акцию «Подари мне жизнь!», но не рекомендовал регионам вводить мораторий на аборты.