В Приморском крае, Якутии и Рязанской области временно запретили аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!».
Ее уже несколько лет проводит Фонд социально-культурных инициатив супруги премьер-министра Светланы Медведевой. По сведениям Ъ, в Приморском крае запрет действовал с 31 июля по 3 августа. В Рязанской области он был введен на период с 9 по 15 июля, в Якутии запрет только готовятся ввести. В Фонде Медведевой утверждают, что борются с абортами, но не запрещают их. Минздрав России заявил, что поддерживает акцию «Подари мне жизнь!», но не рекомендовал регионам вводить мораторий на аборты.
Комментарии6
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i_one_off 04 августа 2018 | 03:52
Хороший лозунг, поддерживаю.
Надо также запретить женщинам отказывать мужчинам.
А мужчин обязать при каждом сексуальном домогании произносить этот замечательный лозунг.
virgenu 04 августа 2018 | 03:52
Правильно! Идиотизму власть предержащих нет предела. Ну, поносят бабы лишних пару месяцев младенца в животе.Велика важность.
j_partizan 04 августа 2018 | 04:15
virgenu:
Скажите тоже. Вот, если бы аборты делались в СССР своевременно, то возможно, что не было бы у нас такого Премьера с чудилой женой.
j_partizan 04 августа 2018 | 03:53
супруги премьер-министра Светланы Медведевой.
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Муж и жена - два сапога пара.
Два дебила - это "сила".
klukvik 04 августа 2018 | 04:10
подпольные абортарии закон лоббировали к бабке не ходи
bradis 04 августа 2018 | 04:12
Это противозаконно. Запрет на оказание медицинских услуг!
Какой-то вшивый "Фонд социально-культурных инициатив" присвоил себе право издавать новые законы.