К убийству российских журналистов причастен «правительственный информатор» в ЦАР.

Об этом «МБХ медиа» сообщили в группе, которую Михаил Ходорковский создал для расследования убийства. Там полагают, что нападение было не случайным, и засада была подготовлена. Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в ЦАР, куда они поехали делать расследование для ЦУР о деятельности ЧВК Вагнера. Водитель журналистов выжил и спасся. В ЦУР сообщили, что его рекомендовал «фиксер» по имени Мартин, которого журналисты считали сотрудником ООН. В МИД России и инфоцентре ООН в Москве какую-либо связь с водителем отрицают.