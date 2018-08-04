К убийству российских журналистов причастен «правительственный информатор» в ЦАР.
Об этом «МБХ медиа» сообщили в группе, которую Михаил Ходорковский создал для расследования убийства. Там полагают, что нападение было не случайным, и засада была подготовлена. Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в ЦАР, куда они поехали делать расследование для ЦУР о деятельности ЧВК Вагнера. Водитель журналистов выжил и спасся. В ЦУР сообщили, что его рекомендовал «фиксер» по имени Мартин, которого журналисты считали сотрудником ООН. В МИД России и инфоцентре ООН в Москве какую-либо связь с водителем отрицают.
Комментарии4
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i_one_off 04 августа 2018 | 03:39
Все все понимают, но об этом не рекомендуется говорить вслух.
santathefrosr 04 августа 2018 | 03:49
".... В ЦУР сообщили, что его рекомендовал «фиксер» по имени Мартин, которого журналисты считали сотрудником ООН...."
Красива написано! Вроде ЦРУ, тьфу ЦУР, здесь ни при делах... О как! Путин им фиксера видать порекомендовал...
Чё там про Новичок новости есть? Милашка Мэй давно Совбез не собирала....
penny 04 августа 2018 | 03:52
Так о том и речь, что информатор и убийцы правительственные. Вели их ещё из Москвы. Только при чём тут ЦАР?
klukvik 04 августа 2018 | 03:54
то что следы от пуль со стороны пассажиров, означает, что машину останавливали так, чтобы водятел не пострадал, так-как он свой в банде чвк