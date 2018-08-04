В США планируется создать координационный центр для борьбы с гибридными угрозами Москвы.

Как передает ТАСС, это следует из внесенного в Конгресс законопроекта ужесточающего американские санкции против России. В рамках санкций предлагается создать специальный фонд в размере $250 млн на финансирование противодействия «российскому влиянию». Средствами фонда будут пользоваться «страны Европы и Евразии, которые Госдеп определил как уязвимые российскому влиянию, в том числе Грузия, Молдова и Украина.