Защита Марии Бутиной, арестованной в США, не подавала прошение о снятии с нее обвинений.

Об этом ТАСС заявил адвокат Бутиной Роберт Нил Дрисколл. Он не знает, кто мог направить это ходатайство, которое, как говорится в материалах суда, было отклонено 3 августа. 29-летней Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. В МИД России настаивают на невиновности Бутиной.