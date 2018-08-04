В Италии задержаны подозреваемые в организации отправки наемников в Донбасс.

Прокуратура выдала ордер на арест шести человек. Их обвиняют в вербовке участников боевых действий на стороне сепаратистов. Трое из них задержаны, трое — нет, поскольку, как считается, все еще находятся в Донбассе. Как отмечает «Медуза», всего по делу проходят 15 человек, им вменяются различные преступления — от вербовки и наемничества до возбуждения ненависти по расовому признаку. Среди фигурантов есть те, которых итальянские СМИ называют последователями идей Александра Дугина.