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02:10, 04 августа 2018

Владимир Путин подписал пакет законов о «российских офшорах».

Они будут созданы на  Русском и Октябрьском островах в Приморском крае и  Калининградской области. Подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные юридические лица. Минимальный объем инвестиций на территории России должен составлять не менее 50 млн руб. за полгода. Воспользоваться этими офшорами, по некоторым данным, собираются олигархи, оказавшиеся под санкциями.

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salut__521 04 августа 2018 | 02:47

Тёпленькие острова для своих дружбанов подобрал... А почему не острова Таймыр и Северная Земля?..

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