Владимир Путин подписал пакет законов о «российских офшорах».

Они будут созданы на Русском и Октябрьском островах в Приморском крае и Калининградской области. Подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные юридические лица. Минимальный объем инвестиций на территории России должен составлять не менее 50 млн руб. за полгода. Воспользоваться этими офшорами, по некоторым данным, собираются олигархи, оказавшиеся под санкциями.