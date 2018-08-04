Владимир Путин подписал закон о контроле за расходами экс-чиновников.
Закон вводит контроль за соответствием расходов бывших госслужащих их доходам, полученным во время работы на государство. В отношении действующих госслужащих аналогичная норма
Введена с 2012 года.
Комментарии1
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sadda 04 августа 2018 | 02:29
Да не смешили бы людей. Вон даже прессекретарь Песков на свою зарплату госслужащего живет на уровне олигарха, чего уж там про остальных говорить.