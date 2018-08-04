В Сенате США считают необходимым ограничить право России на объявление в международный розыск.
Источники в аппарате Конгресса сообщили ТАСС, что Москва, злоупотребляет возможностями Интерпола в политических целях для преследования своих оппонентов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Источники в аппарате Конгресса сообщили ТАСС, что Москва, злоупотребляет возможностями Интерпола в политических целях для преследования своих оппонентов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko_voila 04 августа 2018 | 02:49
Совсем рехнутись старепердуны. Где данко1 спец в сенате?