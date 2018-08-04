Более 400 человек в Сочи ищут двух детей 4 и 16 лет, которых накануне унесло течением реки.

Как этом сообщается на сайте администрации Сочи, поиски будут вестись всю ночь, на утро назначен облет территории с вертолета. Семья из четырех человек решила перейти местную реку Пластунку вброд. Из-за обильных осадков уровень воды в реке и скорость течения быстро увеличивались. В итоге всех четверых унесло вниз по течению. Спастись удалось только взрослым.