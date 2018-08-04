Комик Данила Поперечный производит и выпускает пропагандистские видеоролики.
Во всяком случае, так утверждает журналист и автор проекта «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев. По его сведениям, студия Поперечного выпустила в том числе вирусные видео в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина и ролики против Алексея Навального. Сам Поперечный связь со студией«Спасибо Ева» отрицает.
Комментарии1
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danko_voila 04 августа 2018 | 01:16
А бабка данко1 выпускает пустые комменты и пока не стёрлась.