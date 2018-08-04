Комик Данила Поперечный производит и выпускает пропагандистские видеоролики.

Во всяком случае, так утверждает журналист и автор проекта «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев. По его сведениям, студия Поперечного выпустила в том числе вирусные видео в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина и ролики против Алексея Навального. Сам Поперечный связь со студией«Спасибо Ева» отрицает.