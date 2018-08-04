Сотни жителей Чечни съехались в родовое село Юсупа Темерханова.

Как передает радио «Свобода», поводом стали сообщения о смерти осужденного на 15 лет за убийство бывшего российского полковника Юрия Буданова. Темирханов скончался в городской больнице Омска от хронических болезней. Чем конкретно страдал Темерханов, УФСИН не уточняет. Убитый Темирхановым военный, был осужден и лишен звания в 2003 году за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. На свободу Буданов вышел спустя шесть лет после приговора и был застрелен Темирхановым в июне 2011 года в Москве.