ВС  истребовал материалы об аресте 18-летней Анны Павликовой.

Она обвиняется по делу «Нового величия». Как сообщила адвокат Павликовой Ольга Карлова, есть надежда, что дело будет передано в коллегию Верховного суда. Это дает шансы на то, что мера пресечения будет изменена, как минимум, на домашний арест. Фигуранты дела «Нового величия» — Анна Павликова и еще девять человек — обвиняются попытке свергнуть конституционный строй в России. В руководство организации, как следует из материалов дела, входил работавший под прикрытием информатор.