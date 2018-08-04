ВС истребовал материалы об аресте 18-летней Анны Павликовой.
Она обвиняется по делу «Нового величия». Как сообщила адвокат Павликовой Ольга Карлова, есть надежда, что дело будет передано в коллегию Верховного суда. Это дает шансы на то, что мера пресечения будет изменена, как минимум, на домашний арест. Фигуранты дела «Нового величия» — Анна Павликова и еще девять человек — обвиняются попытке свергнуть конституционный строй в России. В руководство организации, как следует из материалов дела, входил работавший под прикрытием информатор.
Комментарии1
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danko_voila 04 августа 2018 | 01:18
Что они хотели Путина из кремля свергнуть? Где данко1 спец по свержению?