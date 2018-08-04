Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.
Разработчики закона рассчитывают, что это принесет в бюджет 620 млрд рублей в год дополнительных доходов.
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Разработчики закона рассчитывают, что это принесет в бюджет 620 млрд рублей в год дополнительных доходов.
Комментарии1
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danko_voila 04 августа 2018 | 01:20
Где старушка данко1 спец по НДС?