Американские сенаторы намерены поручить Нацразведке составить список наиболее близких к Путину людей.
В том числе олигархов и зарубежных политиков. В сенате также хотят оценить финансовое положение российского президента и членов его семьи. Соответствующее указание, по сведениям ТАСС, содержится в тексте законопроекта об ужесточении американских санкций в отношении России.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko_voila 04 августа 2018 | 01:13
Козодои. Где бабка данко1 спец по сенаторам? Из маями.
edward_sakash 04 августа 2018 | 01:20
Давно пора мочить путина и его кодлу!