Чили стала первой латиноамериканской страной, которая запретила коммерческое использование полиэтиленовых пакетов
О принятии такого закона сообщил сегодня президент Себастиан Пиньера. Теперь у крупного чилийского бизнеса есть шесть месяцев, чтобы перестать использовать полиэтиленовые пакеты. Небольшим компаниям на это дано два года. Нарушителям грозит штраф в размере 370 песо (это около 20 долларов).
Как напоминает Sky News, в июне индийский город Мумбаи запретил использовать одноразовые пластиковые изделия, в том числе пакеты, бутылки и стаканы. Среди стран, запретивших использовать полиэтиленовые пакеты, — Зимбабве, Австралия, Великобритания и Кения.
Комментарии2
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nigelliri56 04 августа 2018 | 00:30
Срок окончательного распада полиэтилена оставляет около 500 лет. А при сжигании он выделяет вредные вещества, опасные для природы и здоровья человека. И самое главное: почти каждый кусочек КОГДА ЛИБО произведенного пластика, до сих пор существует. (с)
alaska 04 августа 2018 | 01:00
Ура! Долой пластик и полиэтилен!