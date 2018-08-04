Чили стала первой латиноамериканской страной, которая запретила коммерческое использование полиэтиленовых пакетов

О принятии такого закона сообщил сегодня президент Себастиан Пиньера. Теперь у крупного чилийского бизнеса есть шесть месяцев, чтобы перестать использовать полиэтиленовые пакеты. Небольшим компаниям на это дано два года. Нарушителям грозит штраф в размере 370 песо (это около 20 долларов).

Как напоминает Sky News, в июне индийский город Мумбаи запретил использовать одноразовые пластиковые изделия, в том числе пакеты, бутылки и стаканы. Среди стран, запретивших использовать полиэтиленовые пакеты, — Зимбабве, Австралия, Великобритания и Кения.