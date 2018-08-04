Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий обладателям паспорта болельщика въезжать в Россию без оформления визы до конца 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Отмечается, что законопроект был подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу. Его реализация не потребует дополнительных средств федерального бюджета. О планах продлить срок безвизового режима для фанатов Путин заявил по окончания первенства.