Путин подписал закон, позволяющий обладателям паспорта болельщика въезжать в Россию без оформления визы до конца 2018
Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий обладателям паспорта болельщика въезжать в Россию без оформления визы до конца 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Отмечается, что законопроект был подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу. Его реализация не потребует дополнительных средств федерального бюджета. О планах продлить срок безвизового режима для фанатов Путин заявил по окончания первенства.
Комментарии3
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aleksandr39 04 августа 2018 | 00:30
Больше нечем заняться "великому вождю " играл бы по ночам в хоккей что ли ?
tom_tom 04 августа 2018 | 00:35
Путину под пытками НАТО пришлось повысить НДС.
rusof_ob 04 августа 2018 | 00:56
Заботится вождь о благосостоянии девушек с пониженной социальной ответственностью, они, ведь по его словам, самые лучшие в мире, и потому достойны большего, чем бутылка пива от местного буратины.