США попросили комитет по санкциям Совбеза ООН внести в черный список российский банк «Агросоюз»

Американский Минфин ввел ограничения в отношении этой кредитной организации из-за транзакций в КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов. Постпред США в ООН Никки Хейли во время заседания Совбеза заявила, что Москва нарушает санкционный режим в отношении Северной Кореи и выдает разрешения на работу для граждан этой страны, передает Reuters.

Газета WSJ написала, что в России после введения санкций ООН против Пхеньяна в 2017 году зарегистрировано более 10 тысяч новых рабочих из КНДР. Однако посол России в Северной Корее Александр Мацегора пояснил, что разрешения были выданы тем, кто находился в России по контрактам, заключенным до введения санкций.